今年度の開幕に先駆けて、２歳馬の能力検査が１２日に行われました。１３９頭が受験して合格は３３頭と少なく、騎乗していても例年以上にかなり重たい、若馬には厳しい馬場でした。今回は不合格でも素質のある子はいますし、砂がなじんでくれば、次回以降はクリアできる馬が増えてくると思います。思い入れのあるブチオの初年度産駒もいますし、合格できるようにしっかり鍛錬していきたいです。きょうは５鞍に騎乗します。６Ｒ