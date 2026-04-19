◇春季高校野球静岡県大会▽２回戦聖隷クリストファー３―１沼津商（１９日・浜松球場）昨春から４季連続静岡県大会優勝を狙う聖隷クリストファーの最速１４７キロ左腕の高部陸（３年）が奪三振ショーを演じた。プロ注目捕手・後藤幸樹（３年）率いる沼津商相手に、先発全員＆毎回の１９Ｋで１失点完投。高部は沖縄尚学の末吉良丞、横浜（神奈川）の織田翔希、山梨学院の菰田陽生とともに「高校四天王」として注目されており、