タレントの長嶋一茂が１９日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）に出演し、立大野球部時代の屈辱の敗戦を明かす一幕があった。この日、共演の「かまいたち」山内健司、濱家隆一と東大の駒場キャンパスを訪れた一茂。東大の校門前で「思い出、一ついい？」と語り出すと「俺、野球部の時にね。俺、六大学でしょ。５位、６位って大概、東大か立教なの。で、東大の試合の前に絶対、先輩、監