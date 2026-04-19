記事ポイントXPPenの液晶ペンタブレット「Artist 16 3rd」が登場国内オンライン販売は4月17日開始、価格は税込49,980円15.4インチ画面とX-Dial搭載で快適な制作環境を実現XPPenの3rdシリーズに、新サイズの液晶ペンタブレット「Artist 16 3rd」が加わります。15.4インチの広い表示領域と軽量なフラット形状を両立し、自宅での制作はもちろん持ち運びにも対応するモデルです。最新のX4スマートチップ搭載スタイラスペンやAGエッチン