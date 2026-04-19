レアル・マドリードに所属するスペイン代表DFラウール・アセンシオが今夏に退団する可能性があるようだ。イギリス『The Athletic』が報じた。ブラジル代表DFエデル・ミリトンが長期離脱をしたことを受けて、昨年11月にレアルのトップチームデビューを果たしたアセンシオ。チームの守備陣がこぞって離脱していたこともあり、チャンスを得ると、瞬く間に主力の座を掴み、スペイン代表に招集されるまでに至った。そして、トップチーム