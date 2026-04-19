◆米大リーグダイヤモンドバックス―ブルージェイズ（１８日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し１点を追う６回２死二塁の３打席目に同点の左前適時打を放った。１―１の同点で迎えた２回先頭の１打席目は、ラッキーな一打となった。カウント１ボール、２ストライクからの４