スペイン国王杯で優勝し、喜ぶレアル・ソシエダードの久保＝セビリア（共同）【セビリア（スペイン）共同】サッカーのスペイン国王杯は18日、セビリアで決勝が行われ、久保建英が所属するレアル・ソシエダードが6大会ぶりに優勝を果たした。アトレチコ・マドリードと延長を終えて2―2で、PK戦を4―3で制した。久保は後半43分から出場した。