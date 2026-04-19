ウォルト・ディズニー・スタジオは現地時間16日、米ラスベガスで開催された映画興行関係者向けイベント「CinemaCon 2026」でプレゼンテーションを実施し、今後の劇場公開ラインナップを一挙に発表した。【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』『The Dog Stars（原題）』予告映像会場にはディズニー、ピクサー、マーベル、ルーカスフィルムなど各部門の関係者やキャストが集結。未公開映像や新情報