ディズニー映画『ズートピア２』より、ファン待望の書籍『ジ・アート・オブ ズートピア２』が2026年4月24日（金）にKADOKAWAより発売される。「ズートピアへ、おかえりなさい！」と呼びかける本書は、豊富なイラストと制作陣のコメントと共に大人気シリーズ「ズートピア」の続編を作り上げるまでの過程や、詳細な設定などを紹介する一冊だ。 ※Amazon のアソシエイトとして、