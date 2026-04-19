上海市の国家エキシビション・コンベンションセンターの南広場に設置された輸入博マスコット「進宝（ジンバオ）」。（上海＝新華社記者／王翔）【新華社上海4月19日】中国上海市で11月に開催予定の第9回中国国際輸入博覧会の準備作業が進んでいる。中国国際輸入博覧局によると、企業展示には70以上の国・地域から約800社が出展契約を結び、契約済みの展示面積は約28万平方メートルに達している。国家総合展についても、出展意向