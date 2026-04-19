元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜が19日、自身のインスタグラムを更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告した。「New chapter, more love今年も誕生日を迎えることができました38歳」と花に囲まれ、ケーキを持つ自身のショットを公開。「これまで積み重ねてきたものを大切にしながら、たくさん挑戦もしていきたい」と抱負をつづった。「お誕生日の瞬間からたくさんのメッセージありがとういつもみんなに支えられて