元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が19日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。9月開幕の愛知・名古屋アジア大会で正式競技として実施されるeスポーツについて言及した。唐橋ユミアナウンサーが「コンピューターゲームもスポーツの時代になりました。落合さんもゲームをやられるそうですけど、どうですか？」と聞くと、落合氏は「スポーツという名が付くんだったらスポーツでいいん