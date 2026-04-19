第3ラウンド、2番でショットを放つ岩井千怜。通算10アンダーで10位＝エルカバレロCC（共同）【ロサンゼルス共同】米女子ゴルフのJMイーグルLA選手権は18日、ロサンゼルスのエルカバレロCC（パー72）で第3ラウンドが行われ、2位から出た岩井千怜は1バーディー、4ボギーの75と落とし、通算10アンダーの206でトップの金世ヨン（韓国）と5打差の10位に後退した。勝みなみと岩井明愛が通算8アンダーの19位で、山下美夢有は3アンダー