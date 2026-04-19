J１百年構想リーグで、３月７日に水戸ホーリーホックに２−０で勝利した後、５連敗という泥沼状態に陥ってしまった浦和レッズ。18日の柏レイソル戦と４月12日の東京ヴェルディ戦はPK戦負けではあるが、黒星が並んでいる状況には変わりない。この停滞感を打破すべく、チームは18日、首位・鹿島アントラーズ戦の本拠地メルカリスタジアムに乗り込み、開始早々からアグレッシブな入りを見せたが、結果的にチャンスをモノにできず