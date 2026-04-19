2026年4月18日、北海道士別市東3条北6丁目の市道で、走行中の乗用車からタイヤ1本が脱輪する事故がありました。午前9時41分ごろ、乗用車を運転していた男性（30代）から「左後輪が脱輪しました」と警察に110番通報がありました。警察によりますと、乗用車は市道を東から西に向かって走行中、男性がぐらつきを感じながら運転していたところ、左後ろのタイヤが外れたということです。乗用車はすぐに停止し、外れたタイヤは5メー