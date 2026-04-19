阪神・浜田太貴外野手(25)が、甲子園で行われた19日の中日戦前の練習に姿を現した。浜田はファーム・リーグで11戦に出場し、打率・286、1本塁打としていた。前日まで1軍に同行していた岡城快生外野手は、この日の練習に姿を現さなかった。