◇インターリーグブルージェイズ ― ダイヤモンドバックス（2026年4月18日フェニックス）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で出場。14日（同15日）のブルワーズ戦以来4試合ぶりのマルチ安打をマークした。2回先頭打者の第1打席では、ダイヤモンドバックス戦先発右腕ギャレンから4試合ぶりの安打となる右前打。外へ逃げていくスライダーに反応