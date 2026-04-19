北朝鮮が19日朝、日本海に向けて弾道ミサイルを発射しました。韓国軍によりますと、19日午前6時10分ごろ、北朝鮮東部の新浦から日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射したということです。日本の防衛省は、発射されたミサイルはいずれも日本の排他的経済水域（EEZ）外に落下したとしています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは2026年に入り5回目です。韓国の聯合ニュースは、2026年5月に予定されているアメリカのトランプ大統領