北朝鮮が19日朝、日本海に向けて弾道ミサイルを発射しました。韓国軍によりますと、19日午前6時10分ごろ、北朝鮮東部の新浦から日本海に向けて弾道ミサイル数発を発射したということです。日本の防衛省は、発射されたミサイルはいずれも日本の排他的経済水域（EEZ）外に落下したとしています。北朝鮮が弾道ミサイルを発射するのは2026年に入り5回目です。韓国の聯合ニュースは、2026年5月に予定されているアメリカのトランプ大統領
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 女性車掌が寝坊 東北新幹線遅れ
- 2. 男児遺体 親族から嫌われていた?
- 3. 欧州人は日本が嫌い? 発言が波紋
- 4. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 5. 2人強姦、全裸で逃走の海自隊員
- 6. 関本賢太郎氏 活動自粛を発表
- 7. 男児死亡「社員旅行」での目撃談
- 8. バット直撃の審判が緊急手術
- 9. 犬250匹「多頭飼育」衝撃写真 英
- 10. 犯罪組織 日本でゲーム会社設立
- 1. 女性車掌が寝坊 東北新幹線遅れ
- 2. 男児遺体 親族から嫌われていた?
- 3. 2人強姦、全裸で逃走の海自隊員
- 4. 犯罪組織 日本でゲーム会社設立
- 5. 「衝動的に首絞め殺した」供述か
- 6. 給食が「おかずと牛乳」のみに
- 7. 東大卒も逮捕…裸で肛門チェック
- 8. 目黒に「SHOGUN問題」異例事態か
- 9. 首相「もう辞めてもいい」発言か
- 10. 外国人が驚愕する日本の日常
- 1. 親頼れず 20代の生活保護が爆増
- 2. SNS騒然「ぽたぽた焼」に異変
- 3. 日本代表の選手 11歳で性加害か
- 4. 女性の足にギュッ 住宅街にサル
- 5. 男児事件 着目すべきは家庭環境
- 6. 小6男児の家族をめぐり住民証言
- 7. 愛子さまのスケート談義 反響
- 8. 出勤停止の社員に給与支払い命令
- 9. 「女性のポルノ依存症」の実態
- 10. 佳子さま りくりゅうに次々質問
- 1. 犬250匹「多頭飼育」衝撃写真 英
- 2. イラン 海峡「再封鎖」を通達か
- 3. レバノンでフランス兵士が死亡か
- 4. 砂上の楼閣だ ドバイ投資ヤバい
- 5. 睡眠時の寝間着「裸」が最適か
- 6. 韓国にない 日本で初めての衝撃
- 7. 「悪臭がする」車に少女の遺体
- 8. ホルムズ海峡 多国籍部隊結成へ
- 9. 米「核の粉じん全て手に入れる」
- 10. クルーズ船賭けに勝つ 海峡通過
- 1. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
- 2. 4店舗だけ営業 巨大施設が廃墟化
- 3. 「和食は健康食」は大間違いか
- 4. ファミペイ起動で全面…波紋呼ぶ
- 5. 天皇家と秋篠宮家に圧倒的な差か
- 6. 買えた! 不審者パーカー大バズり
- 7. 「いつの間にか富裕層」の正体
- 8. イオンシネマ 鑑賞料金値上げへ
- 9. 「面接落ちる人」の本当の理由
- 10. すかいらーくHDがなぜ 異例買収
- 1. Temuが国際模倣対策連合に加盟
- 2. 楽天モバイルへ乗り換え 失敗談
- 3. 【便利さ想像の斜め上】スイングプラグを搭載した「Anker Nano Charger」をレビュー。これりゃ便利ですね。画像もかわいいです。
- 4. Androidスマホ 最も売れた機種
- 5. キノコは菌糸通して会話している
- 6. 戻るボタンの乗っ取り 違反に
- 7. 2026年3月に売れたスマホTOP10
- 8. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 9. 「AIを使えばアプリが作れる」ってホント？文系が10ヶ月やってみた
- 10. 無料でデータベースで動くアプリを自作できる「NocoDB」、Airtableの代替になりオープンソースでセルフホスト可能、カンバン・カレンダー・ギャラリー・表・フォームなどの見た目で操作可能
- 11. ソフトバンク、Y!mobile向けスマホ「moto g66y 5G」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
- 12. 160万円するライトセーバーを生み出す「ヨーダ」と呼ばれる男
- 13. PCを買い換えたときにはこれ！簡単にデータ移行ができる「EaseUS Todo PCTrans Pro 10.5」
- 14. シガーソケットに挿すだけ。車に乗る人は全員使ったほうがいい、スマートタグ機能付きのカーチャージャー
- 15. “不死を目指す起業家”が敢行、マジックマッシュルームのトリップ・ライブストリーミング
- 16. Win10アプデ 苦情で配信一時停止
- 17. 「Nothing Phone (4a) Pro」クイックフォトレビュー
- 18. カシオ 2026年4月発売のG-SHOCKを実機写真で！
- 19. Spotifyのコンテンツを無断で収集していた海賊版図書館「Anna’s Archive」に3億2220万ドル(約510億円)の賠償金支払いを命じる判決
- 20. 40%ポイント還元 UGREEN充電器
- 1. バット直撃の審判が緊急手術
- 2. りくりゅう引退「将来」に反響
- 3. 久保建英、日本人初スペインのタイトル獲得 プロ10年で初…国王杯でアトレティコ下し6季ぶり優勝
- 4. NPB通達 全球場でヘルメット着用
- 5. 田中碧 リーズと新天地の行方
- 6. 大谷翔平が敵地ファンに神対応
- 7. 今井達也 早くもホームシック?
- 8. 村上 2試合連発となる7号本塁打
- 9. りくりゅう引退…ウルトラCは?
- 10. 福原愛さん出産「母子とも健康」
- 1. 欧州人は日本が嫌い? 発言が波紋
- 2. 関本賢太郎氏 活動自粛を発表
- 3. 男児死亡「社員旅行」での目撃談
- 4. 3日連続性被害の女子高生が逮捕
- 5. 距離感に変化? 春の園遊会で目撃
- 6. Cocomi&Koki,の迎え 渋谷騒然
- 7. 大河への旧ジャニ起用 警戒の声
- 8. 教員と同性婚 芸能界引退を発表
- 9. 堀江貴文氏「最高月収」を告白
- 10. 天皇陛下の視聴 野沢雅子が感激
- 1. 13歳が10人のおじさんに…回想
- 2. エライザ出演 チャコット新CM
- 3. ユニクロ おすすめのリネン混服
- 4. 離婚直前 妻が不倫夫を義実家に
- 5. 女将が50歳で「司法試験合格」
- 6. 週1回遭遇 ハズレ席と隣人の肘撃
- 7. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
- 8. 猛暑対策「不審者パーカー」反響
- 9. 新たな冒険がさらに進化！美しさと滑らかさがアップした【任天堂】「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」がAmazonで登場中！今すぐゲットしよう！
- 10. TDS 25周年は夜の景色が圧巻