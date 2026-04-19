◆スペイン国王杯決勝○Ｒソシエダード２―２（ＰＫ４―３）Ａマドリード●（１８日、セビリア）日本代表ＭＦ久保建英が所属するＲソシエダードが、６シーズンぶり４度目の優勝を飾った。決勝戦でＡマドリードと対戦し、２―２で迎えたＰＫ戦を４―３で制した。久保は悲願のプロキャリア初のタイトル、日本人として初めてスペインの公式戦優勝の快挙を達成。久保はベンチスタートとなったが、２―２の後半４３分から出場し、攻