コレステロールや中性脂肪を改善するには、脂質控えめの献立と、食物繊維をしっかりとることが大切。食物繊維には、余分なコレステロールの排出を促したり、吸収を抑える働きがあり、理想は男性21g以上、女性18g以上とされています。今回ご紹介するのは、1食で9.4gの食物繊維がとれる献立。主菜のつくねには高野豆腐をプラスしてボリュームアップし、副菜や汁ものにも栄養をバランスよく取り入れました。おいしく食べながら、体を