子どもの国民年金を立て替え！親が年金を支払った場合の節税効果とは 子どもの国民年金を立て替えする 社会保険料控除を受ける 同居する子どもの国民年金の保険料を肩代わりしている人は所得控除の対象となります。控除の対象となるのは、生計を一にする子どもの年金保険料です。すでに独立して自分の給与で生計を立てている場合や結婚して実家を出ている場合などは対象外です。本年分に支払った保険料であれば、過去の年分