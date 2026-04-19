動きケア®による予防と改善！ 新発想の身体部分分けと基本運動①眼 身体の部分分けと基本運動① 眼 パフォーマンスに大きな影響を与える眼 眼についてですが、動きケア®では、まず動きに直接関係する筋に目を向けています。具体的には眼球を動かす「外眼筋」と遠近の調整などを行う「毛様体筋」などの「内眼筋」になります。外眼筋を使う基本運動は眼球を次の方向へ動かすものです。 ①上 &#