思春期の性トラブルに対処するには！？友達同士の下ネタ話がイヤなときはどうする？ 思春期の性トラブルに対処する スカートめくり、ズボン下ろし、カンチョー、金蹴り……これらはじつは、性暴力やセクハラのひとつといえるのです。 性器や性に関わる部分は、その人のプライベートパーツです。他人が勝手に触ったりしてはいけません。笑っていたけれど、イヤといえなかっただけで、じつは深く傷つ