俳優のファーストサマーウイカ（35）が19日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「ガルアワ2026ありがとうございました」と書き出したウイカ。「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」のオフショットをアップした。デニムのセットアップ姿を披露。濃いめのメークでファンを魅了した。コメント欄では「カッコよすぎる」「可愛い」「キレイとかわいいとカッコイイって同居するもんなんたなあ」「カッコ