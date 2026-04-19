[4.18 ブンデスリーガ第30節 フランクフルト 1-3 ライプツィヒ]ブンデスリーガ第30節が18日に行われ、7位フランクフルトはホームで4位ライプツィヒに1-3で敗れた。MF堂安律はベンチスタート。体調不良でメンバー外だった前節に続き、出番なしとなった。フランクフルトは前半27分、ライプツィヒのFWヤン・ディオマンデに個人技から先制ゴールを献上。前半34分にMFヒューゴ・ラーションのヘディング弾で1-1としたが、後半25分にF