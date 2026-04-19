カマタマーレ讃岐は19日、同クラブのフロントスタッフによる交通事故が発生したことを発表した。事故が起きたのは16日の15時45分頃で、場所は高松市高松町。クラブは公式サイトで「当クラブフロントスタッフが業務中、信号機のない十字路交差点で、運転する軽四輪乗用車と自転車が衝突しました。事故の際、同乗者はいませんでした。この事故で自転車を運転していた小学生が打撲などの怪我を負いました。その後、速やかに関係各