第86回皐月賞（GI、芝2000m）が行われる中山競馬場の馬場情報が19日、JRAより発表された。中山は芝・ダートともに「良」でスタート。芝のクッション値は「9.8／標準」、芝の含水率はゴール前10.3％、4コーナー9.8％と計測された。 ■Cコース替わりで差しも届く傾向あり 先週末と今週水・木曜に降雨があり、中山芝の馬場悪化が懸念されたが、土曜は芝のクッション値「9.6／標準」。昨年の