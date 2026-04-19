中道改革連合の小川代表は１７日午後（日本時間１７日夜）、スペイン・バルセロナで開かれた各国の中道左派勢力による国際会議で演説した。米国のトランプ政権を念頭に「どこか一国の覇権国が主導する国際秩序ではなく、集団指導体制による公平な国際社会を目指そう」などと呼びかけた。小川氏は「自国第一の潮流は一国の問題ではない。世界共通の課題だ」と指摘し、「戦後の秩序を作りかえなければならない」とも訴えた。会