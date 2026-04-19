お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が１９日、フジテレビ系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」に出演。ＭＣの谷原章介に「どうしてオレが何も知らないテイで話すんですか？」クレームを入れる一幕があった。番組では、１７日に現役引退を発表した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組について特集した。フィギュアスケートペアで２０１４年ソチ五輪代表の高橋成美さんは引退発表に驚いたとしつつ、「この２人がつないでくれる日