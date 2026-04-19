「トランプ大統領の側近たちは醜い“忠誠心争い”を繰り広げています」（現代米国政治・外交が専門の上智大学・前嶋和弘教授）その争いをリードするのが、イラン戦争を巡って意見が対立する2人だ。彼らの経歴を調査すると……。現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月16日（木）発売の「週刊文春」掲載の記事から一部を抜粋してお届けする。米軍を指揮するのが、ピート・ヘグセス国防長官（45）。米国政治に詳しい早稲田大