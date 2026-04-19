〈デビュー10カ月で「言っちゃいけない言葉」を3回連呼して謹慎…引退を覚悟した“丙午の女”松本明子（60）に母親がかけた“意外すぎる言葉”〉から続く「四文字事件」から“人生2度目の編入”を経て、バラエティタレントとなった松本明子さん（60）。苦難の末に、最高視聴率30.4％の超人気番組「進め！電波少年」のレギュラーに。そして番組の企画で、パレスチナのガザ地区でパレスチナ自治政府のアラファト議長と面会することに