記事ポイント自治体の粗大ゴミ収集で64.8％が途中で挫折した実態500人調査で見えた負担は運び出しと情報の分かりにくさ処分を諦めた不用品の39.2％が自宅に滞留する現状PRIMEが運営する「粗大ゴミ回収隊」は、全国の20代から60代の成人男女500人を対象に、自治体の粗大ゴミ収集利用に関する実態調査を実施します。調査では、自治体のルールの複雑さや大型ごみの運び出し負担が、不用品を処分できないまま家庭内に留める要因になっ