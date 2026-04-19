トランプ米大統領は18日、イランのホルムズ海峡統制再開にもかかわらず、イランとの終戦交渉が順調に進行していると主張した。トランプ大統領はこの日ホワイトハウスで開かれた大統領令署名式で「彼らは海峡を再び閉鎖することを望んだ。彼らは長くそのようにしてきたが、われわれを脅迫できない」と話した。続けて「彼らは47年間してきたように少し巧妙に振る舞っている」と指摘し、イランの海軍と空軍が事実上無力化され指導部も