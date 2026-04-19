◇米女子ゴルフツアーJMイーグルLA選手権第3日（2026年4月18日米カリフォルニア州エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、2位から出たツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）は1バーディー、4ボギーの75とスコアを落とし、通算10アンダーで10位に後退した。トップとは5打差。ツアー13勝の金世ヨン（キム・セヨン、33＝韓国）が71で回り15アンダーで単独首位を守った。69で回った岩井明愛（23＝Honda）