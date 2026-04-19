〈「パレスチナのトップに会いに行ってくれ」松本明子（60）が27歳で迎えた“最大の危機”の真相「カチャッていう銃の安全装置を解除する音が…」〉から続く「進め！電波少年」などのヒットにより、お茶の間の人気者となった松本明子さん。バラエティタレントとしての地位を確立した1998年、32歳で俳優の本宮泰風さんと結婚し、2000年には第一子をもうけた。そのプライベートについてもお話をうかがった。【60歳に】変わらないかわ