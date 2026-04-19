先制点をアシストしたブレーメンの菅原由勢＝18日、ブレーメン（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグで18日、ブレーメンの菅原由勢はホームのハンブルガーSV戦で前半37分に右クロスで先制点をアシストし、フル出場で3―1の勝利に貢献した。ウォルフスブルクの塩貝健人はウニオン・ベルリン戦で後半追加タイムからプレー。試合は2―1で勝った。アイントラハト・フランクフルトの堂安律は1―3で敗れたラ