高校野球の春季九州大会は19日、鹿児島県の平和リースで行われる予定だったが、雨天のため中止順延となった。あす20日は試合開始の時間を早めて4試合を行う。【あすの試合予定】第1試合神村学園―エナジックスポーツ（午前8時30分）第2試合飯塚―長崎西（午前11時）第3試合大分上野丘―聖心ウルスラ学園（午後1時30分）第4試合九州国際大付―川内（午後4時）