ウェスティンホテル東京は、「デザートブッフェ - MATCHA SYMPHONY〜抹茶の香りに包まれて、野点の優雅な饗宴〜」を5月1日から6月30日までの平日限定で開催する。デザートは京都・宇治や愛知・西尾の抹茶を使い、抹茶スフレチーズケーキ、ラズベリーやカシスに抹茶を重ねた赤いベリーと抹茶のトライフル、黒豆入り抹茶のクグロフ、オレオを添えた抹茶のモンブラン、抹茶のティラミス、抹茶とレモンのタルト、杏子の蜜漬けと黒豆を