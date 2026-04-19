パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶のパフォーマンスに一定の評価が与えられている。セリエA第33節が18日に行われ、パルマ・カルチョはウディネーゼと対戦。51分にネスタ・エルフェージュが先制点を決めると、この1点を最後まで守り切り、1−0で完封勝利を収めた。なお、パルマ・カルチョにとっては7試合ぶりの白星となった。負傷から復帰してスタメン起用されて以降、5試合連続で先発出場した鈴木は、終盤にファ