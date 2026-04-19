2026年4月19日、札幌市中央区南6条西8丁目にある、1階に店舗が入る3階建ての共同住宅で、建物の一部を焼損する火事がありました。19日午前7時ごろ、付近の通行人から「1階から火が出ている。逃げ遅れている人がいるようだ」と消防に通報がありました。この建物の3階に住む男性1人が逃げ遅れていましたが、かけつけた消防に救助され、けがはありませんでした。そのほかにも、けが人はいなかったということです。出火元は建物1階にあ