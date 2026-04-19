(Photo by Ari Hatsuzawa)読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る連載エッセイ。シーズン開幕を迎えた阪神タイガースは、期待されながら長いこと故障に泣いてきた「ガラスのエース」が序盤から大活躍。彼がこれまで味わってきた天国と地獄を思い、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』に重ねて復活を称えるのでした。2026年、待ちに待ったプロ野球ペナントレースが開幕した。