チョコレートが好きだ。私にとってチョコレートは自分のために買うもので、チョコレート商品が巷（ちまた）にあふれるバレンタインデーは自分のための祭りである。毎年、ＳＮＳで「＃１日１チョコ」というハッシュタグをつけて、バレンタインデーからホワイトデーまで好きなチョコレートを紹介している。先日お会いした方が私のチョコレート投稿を話題にだした。「チョコレートが好きなんです」と答えた私に、その人は「チョコ