今日4月19日(日)、日の入り後の西の空で、細い三日月と宵の明星の金星が接近します。月と金星の共演を楽しめる所や観察ポイントは?三日月と金星が接近今日4月19日(日)、日の入り後の西北西の低い空で、月齢2の細い月と金星が接近します。今夜の月は、17日(金)の新月の日を一日目とした三日目の月で「三日月」と呼びます。一方、4月に入り、日の入り後の西の空には、宵の明星と呼ばれる金星が見えます。3月に比べると、だいぶ高度が