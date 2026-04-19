おしゃれと実用性を両立したい方に♡紀ノ国屋から、毎日使いたくなる保冷巾着バッグが登場しました。ふんわりとしたフォルムと上品なデザインに加え、機能性も充実。お弁当や食材の持ち運びにも便利なアイテムで、これからの季節に大活躍すること間違いなしです♪ 可愛いフォルムと上品デザイン♡ 「綿ボンディング保冷巾着バッグ」は各2,970円（税込）。カラーはブラック、オリーブ、ライトグレ