兄が入院して2週間離れて過ごした双子ちゃんが、再会する瞬間を捉えた動画がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは1歳の双子のお兄ちゃんと妹ちゃん。久しぶりに顔を合わせたふたりの微笑ましい様子に「天使の笑顔〜！」「絆がすごい」と反響が寄せられています。【写真】お兄ちゃんが妹ちゃんのもとへと近寄ると、2人で…退院して自宅に帰ってきたお兄ちゃん。リビングでお座りをしていると、パパに抱っこされてお