私（エトウカナ、30代）と夫（トモキ、40代）は同郷で、小4の息子（ダイキ）が私の母校に通っています。好奇心旺盛な息子がスイミングを辞めて野球をやりたいと言い始めたので、私と息子は隣町のAという強豪チームへ体験に行きました。息子はすっかりAが気に入った様子ですが、私は親会という親の集まりに不安を感じています。でも親の都合で息子のやりたいことをガマンさせるのも違うかと思った私は、Aに入会することにしました。