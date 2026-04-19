『水戸黄門』（TBS系）シリーズの人気登場人物「かげろうお銀（のちに疾風のお娟）」としても知られる由美かおる。60年間変わらぬ驚異のプロポーションを保ち続ける彼女の「美しさの秘密」に迫る。【画像】美しく元気に！健康法の講演をする由美かおる現在、由美が精力的に普及活動を行っている独自の呼吸法「由美ブリージング」とは何か。自身のプライベートの楽しみや、ポジティブに生きるヒントを聞