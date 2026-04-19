現在の場所に移転し、去年で40年を迎えた新潟県庁。この節目に合わせ、県庁前の敷地を有効活用する取り組みの第一段として、4月17日、市町村の木が植えられました。 ベニヤマザクラやブナ。17日、県内の市町村長や子どもたちが植えたのは、市町村の木“シンボルツリー”です。 1985年に県庁が現在の中央区新光町に移転してから40年を迎え、県は庁舎前の敷地の有効な活用法を検討。その第1弾がこの日の植樹です。 すでに1