中日の鵜飼航丞外野手（２６）が、１８日の阪神戦（甲子園）で、１軍では３年ぶりとなる本塁打を放った。さらには自身初の３安打猛打賞。今季初スタメンで爪痕を残した。駒大時代に１学年上だった、デイリースポーツの滋野航太記者が、学生時代からこれまでを振り返る。◇◇根っからの野球好き。鵜飼の印象はと聞かれたらそう答える。真面目でいつでも練習してる。誰よりもバットを振ってるイメージだった。そんな