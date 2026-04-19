ホルムズ海峡に停泊するばら積みの貨物船＝18日/AP（CNN）イランの高官は18日、CNNに対し、イランはホルムズ海峡の通航料を支払う船舶を優先する方針だと明らかにした。この高官は「通過を許可される船の数に限りがある状況を踏まえ、イランはホルムズ海峡を巡る新たな取り決めに速やかに対応し、警備・安全サービス料を支払う船舶を優先することを決定した」と説明した。高官によると、料金を支払わない船舶の通過は「延期される